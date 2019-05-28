28 Mayıs 2019 Salı 14:40 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 14:45
Sunucu Özlem Yıldız ile Levent Gül ilk kez görüntülendi
Sunucu Özlem Yıldız (39), adının aşk dedikodularına karıştığı Levent Gül’le (29), ilk kez bir AVM'de görüntülendi.
Özlem Yıldız (39), adının aşk dedikodularına karıştığı Levent Gül’le (29), ilk kez bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Bronz teniyle dikkat çeken çift, çevredeki meraklı bakışlara aldırış etmeden yemek yiyip, sohbet etti. İkili, uzun süre sonra AVM’den ayrıldı.
(Milliyet)