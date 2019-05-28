Sunucu Özlem Yıldız ile Levent Gül ilk kez görüntülendi

Özlem Yıldız (39), adının aşk dedikodularına karıştığı Levent Gül’le (29), ilk kez bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Bronz teniyle dikkat çeken çift, çevredeki meraklı bakışlara aldırış etmeden yemek yiyip, sohbet etti. İkili, uzun süre sonra AVM’den ayrıldı.

(Milliyet)