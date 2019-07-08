Davranış bilimleri ve psikoloji üzerine eğitim alan Aşkım Kapışmak, günümüzde ünlüler ile çalışmalar yaparken, bunun yanı sıra etkili iletişim, pozitif yaşam, başarı ve hedefler üzerine seminerler düzenlemektedir. Genellikle televizyon programlarında gördüğümüz ve kitaplarından aşina olduğumuz Aşkım Kapışmak kimdir? Aşkım Kapışmak Kaç yaşında?

AŞKIM KAPIŞMAK KİMDİR?

İstanbul doğumlu olan Aşkım Kapışmak, Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'dan mezun olduktan sonra Amerikan Üniversitesi Newport'ta Davranış Bilimleri- Psikoloji lisansı yaptı. Davranış Bilimleri okurken zihinsel engelli ve kimsesiz çocuklarla gönüllü çalışmaya başladı ve Maltepe Cezaevinde çocuk ve gençlere motivasyon günleri düzenledi. Marmara Üniversitesi'nde öğrencilere Etkili İletişim Becerileri dersleri veren Aşkım Kapışmak üniversiteler de seminerler verdi. İki yıl süreyle Beden Dili Uzmanlığı ve İletişim Becerileri eğitimi de alan Aşkım Kapışmak, Türkiye genelinde seminerler vermeye başladı. Aşkım Kapışmak 2011-2012 yıllarında Türk Max' ta Buyrun Paylaşalım adlı programı hazırlayıp sundu ve çeşitli programların iletişim bölümlerini hazırladı. Sahnede daha etkili olmak isteyen Aşkım Kapışmak; MSM'nde iletişim, beden dili, diksiyon, oyunculuk ve sahne sanatları dersleri alarak üniversitede edindiği bilgileri tek kişilik gösteri şeklinde sahneye eklemeye başladı. Aşkım Kapışmak, şu an üniversiteler, belediyeler, özel şirketlerde gösteri ve seminerler düzenliyor. Bununla birlikte bireysel ve kurumsal danışmanlık eğitimleri de vermeye devam ediyor.

AŞKIM KAPIŞMAK KAÇ YAŞINDA?

16 Mayıs 1979 doğumlu olan Aşkım Kapışmak 40 yaşındadır.

YAZDIĞI KİTAPLAR

Psikoloji ve insan gelişimi üzerine olan bilgi birikimini zaman içerisinde kitaplar yazarak insanlar ile paylaştı ve yazdığı kitapların her biri neredeyse bir öncekiindendaha fazla sattı. Bu anlamda büyük bir başarıya sahip olan Aşkım Kapışmak'ın kitapları şunlardır;

Beni Benimle Aldatır mısın?

Aşkımın Beden Dili

Kadınlar Sağdan Erkekler Soldan

Ebeveynlik Cüzdanı

Kadınlar Sağdan Erkekler Soldan

Terzi

Hangi Anne Hangi Babasınız?