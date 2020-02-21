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  3. Aşk-ı Memnu'nun yıldızları Beren Saat ve Selçuk Yöntem yıllar sonra bir arada

Aşk-ı Memnu'nun yıldızları Beren Saat ve Selçuk Yöntem yıllar sonra bir arada

Aşk-ı Memnu'nun yıldızları Beren Saat ve Selçuk Yöntem yıllar sonra bir arada

Evliliklerindeki sorunları çözen Beren Saat ve Kenan Doğulu, önceki gün usta sanatçı Selçuk Yöntem’in rol aldığı 'Amadeus' adlı tiyatro oyununda ortaya çıktı. Çift, aylar sonra ilk kez el ele objektiflere yansıdı.

Bir döneme damga vuran efsane dizi 'Aşk-ı Memnu'da 'Bihter Ziyagil' ve 'Adnan Ziyagil'i canlandıran Beren Saat ve Selçuk Yöntem, 10 yıl sonra bir araya geldi. Selçuk Yöntem’in rol aldığı 'Amadeus' isimli tiyatro oyununu izlemeye giden Beren Saat-Kenan Doğulu çifti, 66 yaşındaki oyuncu ile fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

FOTOĞRAF SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Yöntem, Instagram'da paylaştığı karelere, "Beren ve Kenan dün gece Amadeus'a geldiler. Ne iyi ettiler" notunu yazdı. Saat ise "Ne iyi ettik çok güzeldi" yanıtını verdi. İkilinin bu karesi sosyal medyaya damga vurdu.


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