Aşkı Memnu'nun Katyası Ufuk Kaplan kimdir? Şuan ne iş yapıyor? bugün Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'in sunduğu İkinci Sayfa programına konuk olduktan sonra internette aranmaya başladı.Kaplan, tan Aşk-ı Memnu dizisinde Katya rolü ile adından sıkça söz ettirmişti.Hafızalarda Aşk-ı Memnu’nun Katya’sı olarak yer edinen, günümüzde ise Payitaht Abdülhamid dizisinde Eser karakterine hayat veren Ufuk Kaplan kimdir? diye merak ediyorsanız işte yanıtı..

AŞKI MEMNU KATYASI UFUK KAPLAN KİMDİR?

Ufuk Kaplan, Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur.Ufuk Kaplan, 29 yaşındayken spikerlik ve sunuculuk eğitimi aldı.Çalışmalarını Aslı İslamoğlu Agent & Management ajansına kayıtlı olarak devam ettirmektedir.

Ufuk Kaplan, Aşk-ı Memnu dizisinde Katya karakterine hayat vermiştir. Dizinin başrolünde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk yöntem, Hazal Kaya gibi ünlü isimler yer almaktadır.

Günümüzde ise Payitaht Abdülhamid dizisinde oyunculuğunu sürdürmekte ve dizide Ester karakterini canlandırmaktadır. Dizide Bülent İnal, Özlem Conker, Ezgi Eyüboğlu, Selen Öztürk, Saygın Soysal gibi ünlü isimler yer almaktadır.

Ufuk Kaplan Dizi ve Filmleri:

En Son Babalar Duyar

Sırlar Dünyası

Büyük Buluşma

Beşinci Boyut

Tadımız Kaçmasın

Doktorlar

Yağmurdan Sonra

Suna

Aşk-ı Memnu

Albatrosun Yolculuğu

Kirli Oyunlar

Nuri

Yaseminli Yuva

Bizim Okul

Hayat Dediğin

Gölgedekiler

Berzah Cin Alemi

Payitaht Abdülhamid