06 Haziran 2019 Perşembe 17:24 | Son Güncelleme: 06 Haziran 2019 Perşembe 17:33
Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Batuhan Karacakaya'nın son halini gören inanamıyor
Bir dönem Aşk-ı Memnu dizisinde rol alan ve sevilen çocuk oyunculardan biri olan Batuhan Karacakaya büyüdü, kocaman oldu. Şimdilerde 22 yaşında olan Batuhan Karacakaya'nın son halini görenlerin ağzı açık kaldı. Son olarak 'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Batuhan Karacakaya'nın değişimine inanamayacaksınız.
Bir dönem Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle bir dönem adından söz ettiren çocuk oyunculardan biri olan Batuhan Karacakaya'nın son hali şaşırttı. Kaşla göz arasında Diriliş Ertuğrul'da da rol alan Batuhan Karacakaya'nın son haline bakın.