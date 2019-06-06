Aşk-ı Memnu'nun Bülent'iydi! Batuhan Karacakaya'nın son halini gören inanamıyor

Bir dönem Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle bir dönem adından söz ettiren çocuk oyunculardan biri olan Batuhan Karacakaya'nın son hali şaşırttı. Kaşla göz arasında Diriliş Ertuğrul'da da rol alan Batuhan Karacakaya'nın son haline bakın.



