Aşkı Memnu ne zaman, nerede çekildi? Aşkı Memnu ne zaman (kaç yılında) başladı?

Aşkı Memnu ne zaman (kaç yılında) başladı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Aşkı Memnu bugün Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlandı. 2. Sayfa programının coronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonuna alınması ile programın yerine Aşkı Memnu başladı. İzleyicilerin heyecanla beklediği Aşkı Memnu'nun ne zaman çekildiği merak konusu oldu. Detaylar haberimizde..

AŞKI MEMNU NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Aşk-ı Memnu, 4 Eylül 2008'de başladı. 24 Haziran 2010'a kadar Kanal D kanalında yayınlanan dizi 2 sezon sürdü.

AŞKI MEMNU NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizi İstanbul'da geçmektedir. Ziyagil ailesinin evi için Rahmi Koç'un Sarıyer'de bulunan üç katlı, on odalı villası kiralandı. Bu ev dizinin her bölümünde görülmektedir ve olayların çoğu burada gerçekleşir. Evin arka bahçesinde bir sera, Adnan Ziyagil'in atölye olarak kullandığı bir oda ve koru vardır. Evin alt katında evin çalışanları kalmaktadır. Burası dışında, Çatalca'da Ahsen Hala'nın çiftliği olarak kullanılan bir ev daha vardır. Ayrıca Behlül'ün Bihter ile beraber olmak için Riva'da kaldığı bir taş ev vardır.

AŞK-I MEMNU KONUSU NEDİR?

Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan dizide, İstanbul'un sayılı zenginlerinden Adnan Bey, çok sevdiği karısı İnci öldükten sonra çocukları Nihal ve Bülent ile kalmıştır. İkinci evliliğini kendisinden yaşça çok genç olan Bihter ile yapar. Ancak Bihter'le yeğeni Behlül arasındaki karşı konulamaz çekim, yaşadıkları yalıda entrika dolu günlerin yaşanmasına neden olacaktır.