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  3. Askerlik fotoğrafı olay olan Manuş Baba tezkeresini aldı!

Askerlik fotoğrafı olay olan Manuş Baba tezkeresini aldı!

Askerlik fotoğrafı olay olan Manuş Baba tezkeresini aldı!

Manuş Baba askerlik fotoğrafı ile son günlerde sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Bedelli askerlikten yararlanan Manuş Baba, saçı ve sakallarını kestikten sonra bambaşka birine dönüşünce görenler oldukça şaşırdı. Askerlik fotoğrafı olay olan Manuş Baba, tezkeresini aldı..

Askerlik fotoğrafı olay olan Manuş Baba, tezkeresini aldı. 'Eteği Belinde', 'Haberin Var mı?' şarkılarıyla geniş bir kitleye erişen Manuş Baba'nın askerlik fotoğrafı olay olmuştu. Bedelli askerlikten yararlanan Manuş Baba lakaplı Mustafa Özkan, tezkeresini aldı. Şarkıcı, arkadaşlarına şarkı söyleyerek veda etti..

ARKADAŞLARINA KENDİ ŞARKISIYLA VEDA ETTİ

Tekirdağ'da askerlik yapan Manuş Baba, önceki gün tezkeresini aldı. Şarkıcı, asker arkadaşlarına Bu Havada Gidilmez şarkısını söyleyip veda etti.

ASKERLİK FOTOĞRAFI OLAY OLMUŞTU

Manuş Baba'nın sosyal medyaya düşen askerlik fotoğrafına çok sayıda kullanıcı yorum yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Adamın saçları ve sakalları gidince tanınmaz hale gelmiş." yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Saçlar ve sakallar gidince Manuş Baba olmuş Manuş Bebe." ifadelerini kullandı.

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