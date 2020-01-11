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  3. Asker Can Yaman'ın ilk görüntüsü ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

Asker Can Yaman'ın ilk görüntüsü ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

Asker Can Yaman'ın ilk görüntüsü ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

Libido açıklamasıyla magazin gündeminden uzun bir süredir düşmeyen oyuncu Can Yaman'ın, askeriyede yemek yerken çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde İzmir'in Bornova ilçesinde bedelli askerlik görevini yerine getirmek için birimine teslim olan oyuncu Can Yaman'ın, saç ve sakalını kestirdiği son görüntüsü takipçilerini büyük hayal kırıklığına uğratmıştı. Şimdi ise Yaman’ın yemekhanede çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Can Yaman’ın birliğinden de ilk fotoğraf ortaya çıktı. Yaman’ın yemek yediği esnada çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada hızla yayıldı.


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