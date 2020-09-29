29 Eylül 2020 Salı 15:23 | Son Güncelleme:
Aşk ve Mavi'nin yıldızı Burcu Kıratlı özel çekimlerde güzelliğiyle göz doldurdu
Aşk ve Mavi'nin yıldızı Burcu Kıratlı özel çekimlerde güzelliğiyle göz doldurdu. Güzel oyuncu Burcu Kıratlı, Aşk ve Mavi dizisi ile geniş kitleler tarafından tanındı ancak dizi biteli 4 yıl oldu. Ünlü oyuncu bir türlü uygun yeni bir dizi projesi bulamadı.
Aşk ve Mavi dizisinde canlandırdığı Mavi karakteriyle tanınan Burcu Kıratlı özel çekimlerde güzelliğiyle göz doldurdu. Bir süredir yeni proje arayışlarına devam eden Burcu Kıratlı, özel çekimlerde boy gösteriyor. Oyuncu, “Harika bir ekiple çalıştım” notuyla instagram hesabından fotoğraflarını yayınladı.