Aşk ve Mavi'nin yıldızı Burcu Kıratlı özel çekimlerde güzelliğiyle göz doldurdu

Aşk ve Mavi dizisinde canlandırdığı Mavi karakteriyle tanınan Burcu Kıratlı özel çekimlerde güzelliğiyle göz doldurdu. Bir süredir yeni proje arayışlarına devam eden Burcu Kıratlı, özel çekimlerde boy gösteriyor. Oyuncu, “Harika bir ekiple çalıştım” notuyla instagram hesabından fotoğraflarını yayınladı.

İşte Burcu Kıratlı'nın o paylaşımı;