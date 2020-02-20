Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,095
  • 6,5828
  • 316.327
  • 117037
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Aşk ortaya çıktı Serenay Sarıkaya rahatladı! Soluğu Cem Yılmaz'ın evinde aldı

Aşk ortaya çıktı Serenay Sarıkaya rahatladı! Soluğu Cem Yılmaz'ın evinde aldı

Aşk ortaya çıktı Serenay Sarıkaya rahatladı! Soluğu Cem Yılmaz'ın evinde aldı

Komedyen Cem Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açarak magazin gündemine oturan oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki akşam Yılmaz'ın evinin önünde görüntülendi. Sarıkaya, sorular karşısında bakın ne tepki verdi...

Defne Samyeli'yle yollarını ayıran Cem Yılmaz, oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. İlişkiyi 'Her şey gördüğünüz gibi' sözleriyle de itiraf eden Sarıkaya, önceki akşam Yılmaz'ın evine gitti.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Dün akşam aracında görüntülenen Sarıkaya, Uçankuş muhabirinin sorularını yanıtsız bıraktı. İddialara göre; Sürpriz aşklarıyla magazin gündeminin en konuşulan birinci konusu olan çift bomba etkisi yaratacak bir karar aldı. Kulislerde dolaşan dedikodulara göre çift, yakın zamanda nikah masasına oturacak.


Serenay soluğu Cem'in evinde aldı
Ünlü oyuncudan evlilik açıklaması
Burçin Terzioğlu'ndan eski aşkını duygulandıran sözler
Oğulcan Engin'den flaş Ezgi Eyüboğlu hamlesi!
Mucize Doktor'un yıldızından yeni anlaşma
<p>Buğday Pazarı’nda esnaf oldukları öğrenilen akraba Sığak ve Zenciroğlu ailesi fertleri dün akşam

Viranşehir´de 1 Kişinin Öldüğü 13 Kişinin Yaralandığı Kavga Kamerada

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Dev timsah 4 yıldır boynunda lastikle dolaşıyor

İngiltere'de bulunmuştu... Kaçırılan eserler Türkiye'ye getirildi