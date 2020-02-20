Aşk ortaya çıktı Serenay Sarıkaya rahatladı! Soluğu Cem Yılmaz'ın evinde aldı
Komedyen Cem Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açarak magazin gündemine oturan oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki akşam Yılmaz'ın evinin önünde görüntülendi. Sarıkaya, sorular karşısında bakın ne tepki verdi...
Defne Samyeli'yle yollarını ayıran Cem Yılmaz, oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. İlişkiyi 'Her şey gördüğünüz gibi' sözleriyle de itiraf eden Sarıkaya, önceki akşam Yılmaz'ın evine gitti.
SORULARI YANITSIZ BIRAKTI
Dün akşam aracında görüntülenen Sarıkaya, Uçankuş muhabirinin sorularını yanıtsız bıraktı. İddialara göre; Sürpriz aşklarıyla magazin gündeminin en konuşulan birinci konusu olan çift bomba etkisi yaratacak bir karar aldı. Kulislerde dolaşan dedikodulara göre çift, yakın zamanda nikah masasına oturacak.