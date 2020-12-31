Aşk, ihtiras, entrika… İşte 2020'ye damga vuran magazin olayları

2020 yılı magazin olayları bakımından oldukça yoğun olarak geçti. İlişkisini bitirip yeni bir aşka yelken açanlar… Darp ve şiddet olayları… Bu yıl da gıybetin dibine vurduk. İşte 2020 yılına damga vuran magazin olayları…



OZAN GÜVEN - DENİZ BULUTSUZ

Deniz Bulutsuz, sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Ozan Güven hakkında 13.5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ozan Güven sosyal medyada tepki çekerken yer aldığı bütün projelerden de çıkarıldı.

CEM YILMAZ - SERENAY SARIKAYA - DEFNE SAMYELİ

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile olan ilişkisini noktalamasının ardından Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşamaya başlamıştı. İkili ilk olarak Atina sokaklarında yürürken görüntülenmişti. Defne Samyeli aşk haberlerinin çıkmasının ardından aldatıldığı imasında bulunmuştu. İlişkilerini magazin basınından uzakta yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya geçtiğimiz ay ayrıldı.

HAZER AMANİ - SILA

Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü iddiası ile şikayetçi olan Sıla, MasterChef Türkiye yarışmasında bir dönem jüri koltuğunda oturan Hazer Amani ile arabanın arkasında görüntülenmişti. Hazer Amani'nin o dönem evli olması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sürpriz bir kararla evlenen ikilinin boşanma haberi de magazin gündemine bomba gibi düştü.

KAAN YILDIRIM - HADİSE

İlkbahar aylarında Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, karantina günlerini sevgilisi ile geçirdi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift sosyal medya hesaplarından romantik fotoğraflar paylaştı. Geçtiğimiz günlerde ayrılan Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığa 4 gün dayanabildi ve yeniden ilişkilerine devam etme kararı aldı.

MURAT DALKILIÇ - HANDE ERÇEL

Oyuncu Merve Boluğur ile 2017 yılında boşanan Murat Dalkılıç, Hande Erçel ile yeni bir ilşkiye başlamıştı. Üç yıl boyunca ilişkilerini bir dargın bir barışık devam ettiren ikilinin evlenmesi beklenirken geçen yaz ortalarında ayrılık kararı aldı.

HÜLYA AVŞAR - COŞKUN SABAH - TANJU ÇOLAK

Coşkun Sabah, geçtiğimiz haftalar Hülya Avşar hakkında şu açıklamada bulunmuştu: 'Hülya ile birlikteyken bir yıldan sonra benim askerlik zamanım geldi. Havaalanına Hülya beni ağlayarak yolcu etti. Sonra askerdeyken böyle bir haber okudum' dedi. Program sunucularının 'Kesin doğru muydu?' sorusu üzerine Sabah, 'Evet, evet doğru Tanju Çolak idi' Coşkun Sabah daha sonra açıklamalarını reddetti ve 'Açıklamayı yapan ben değilim. 32 yıl önce yaşanan bir olayı açan Erol Köse' demişti.

HALİL SEZAİ

Ünlü şarkıcı Halil Sezai, Tuzla’da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği görüntüler ile gündeme bomba gibi düştü. Yaşanan olayın ardından Halil Sezai, 43 gün tutuklu kaldı. 1 yıl 11 ay 17 gün hapis ceza almasının ardından tahliye edildi.

EMRE AŞIK - YAĞMUR SARNIÇ

2020 yılının şüphesiz en skandal olayını yaşayan Emre Aşık oldu. Yağmur Aşık’ın eşi Emre Aşık’ı öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddia edildi. İkilinin davası devam ediyor.

GONCA VUSLATERİ - HAKAN ALTUN

2020 yılının sürpriz aşkı Gonca Vuslateri ve Hakan Altun’un ilişkisi oldu. İkilinin ilişkisini sosyal medyadaki takipçileri ortaya çıkardı.

EBRU ŞAHİN - CEDİ OSMAN

Ebru Şahin ve Cedi Osman, Alaçatı’da görüntülendi. Ebru Şahin ilk olarak aşkını inkar etse de daha sonra el ele görüntü vermeye başladılar.

Haberin Özeti

Ayrılıp barışanlar... Yeni aşklara yelken açanlar... Adli vakalar... 2020 yılında magazin dünyasına damga vuran olayları sizin için derledik.• Deniz Bulutsuz, sevgilisitarafından darp edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.'dan şiddet gördüğü iddiası ile şikayetçi olanyarışmasında bir dönem jüri koltuğunda oturangörüntülendi. Hazer Amani'nin o dönem evli olması magazin gündemine bomba gibi düştü.ile 2017 yılında boşananile yeni bir ilişkiye başladı. İkili, yaz ortalarında ayrılık kararı aldı., Tuzla'da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp etti. 43 gün tutuklu kalan Halil Sezai, daha sonra tahliye edildi.