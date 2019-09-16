Aşk iddialarını yalanlamışlardı...Demet Özdemir ve Can Yaman fena yakalandı!



Geçen sezon final yapan Erkenci Kuş dizisinde başrol oynayan Demet Özdemir ile Can Yaman'ın uzun süredir aşka yaşadığı iddia ediliyordu. Magazin gündemini uzun bir süre meşgul eden çift, iddiaları her seferinde yalanlamıştı.

O FOTOĞRAF KAFALARI KARIŞTIRDI!

Son olarak Can Yaman ve Demet Özdemir'in tatil dönüşü birlikte çekilen bir fotoğrafı ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan kareyi görenler, "Hani aşk yoktu?" sorularını sordu. Taraflardan ise henüz bir açıklama gelmedi.

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