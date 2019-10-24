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  3. Aşk iddialarını yalanlamışlardı...Can Yaman ve Aslışah Alkoçlar yine yakalandı!

Aşk iddialarını yalanlamışlardı...Can Yaman ve Aslışah Alkoçlar yine yakalandı!

Aşk iddialarını yalanlamışlardı...Can Yaman ve Aslışah Alkoçlar yine yakalandı!

Oyuncu Can Yaman, geçen ay Aslışah Alkoçlar ile görüntülenmiş ve adı aşk dedikodularına karışmıştı. Daha önce iddiaları yalanlayan Yaman, Alkoçlar ile yine yakalandı.

Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan Can Yaman'ın adı, uzun bir süre dizideki partneri Demet Özdemir ile anılmıştı. Aylarca aşk yaşadıkları iddia edilen ancak konuyla ilgili bir açıklama yapmayan çiftten Yaman, geçtiğimiz aylarda ise Aslışah Alkoçlar ile görüntülenmiş ve birliktelik yaşadıkları öne sürülmüştü.

YİNE YAKALANDILAR

İddiaları daha önce yalanlayan Can Yaman ve Aslışah Alkoçlar, önceki akşam yine yakayı ele verdi. İkili, geçtiğimiz günlerde bir mekanda birlikte eğlenirken görüldü.

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programının haberine göre ise ikili bir süredir aşk yaşıyor. Program yorumcularından Eylem İpek Şafak, "Neslişah Alkoçlar'ın yakın arkadaşlarına 'Can Yaman beni çok beğeniyor' dediğini biliyorum" şeklinde bir iddiada bulundu.

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