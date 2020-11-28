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  • Aşk iddialarını reddeden Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan yakayı ele verdi!
28 Kasım 2020 Cumartesi 16:42 | Son Güncelleme:

Aşk iddialarını reddeden Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan yakayı ele verdi!

Aşk iddialarını reddeden Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan yakayı ele verdi!

Haklarında çıkan aşk iddialarını yalanlayan Hilal Altınbilek-Gurur Aydoğan çifti yakayı ele verdi. İkilinin aşkı giydikleri montla ortaya çıktı.

Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Hilal Altınbilek-Gurur Aydoğan, bu defa yakayı ele verdi. Yaz aylarında Çeşme’de el ele denize girip, daha sonra İstanbul’da baş başa yemek yedikten sonra aynı eve giden ikili, bu defa Kapadokya’da ortaya çıktı. Snob Magazin'in haberine göre oyuncular, çektirdiği fotoğrafları ayrı ayrı paylaşarak, takipçilerinin beğenisine sundu.

‘ARKADAŞIM’ DEMİŞTİ…

Aydoğan’ın bir gece önce giydiği beyaz montu, bir gün sonra ATV üzerinde poz veren Altınbilek’in üzerinde olması aşkı ele verdi. Sevgililer, aynı montla çektirdiği kareleri de Instagram’dan paylaştı. Aydoğan, dört gün önce aşk sorularına ise, “Ne sevgilisi arkadaşlar Hilal benim arkadaşım olur” demişti.

<p>Editör: Duygu Gecü Yüzseven <a href='mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>duygu.gecu@turkmedya.com

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