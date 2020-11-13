13 Kasım 2020 Cuma 11:43 | Son Güncelleme:
Aşk-ı Memnu'nun yıldızları Hazal Kaya ve Pelin Ermiş 12 yıl sonra bir arada
Bir döneme damgasını veren Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal ve Cemile karakterlerine hayat veren Hazal Kaya ile Pelin Ermiş 12 yıl sonra buluştu. İkilinin paylaşımı sosyal medyayı salladı.
İzlenme rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal Ziyagil'i oynayan Hazal Kaya ile aynı dizide evin hizmetlisi olan Şaheste ve Süleyman karakterlerinin kızı Cemile'yi canlandıran Pelin Ermiş, uzun zaman sonra bir araya geldi.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR
Meslektaşları Şükran Ovalı'nın da eşlik ettiği bu buluşmada çekilen bir fotoğrafı da Kaya ve Ermiş, Instagram sayfalarından paylaştı.
İKİ KARAKTER ARASINDA GERİLİM VARDI
Aşk-ı Memnu dizisinde Kaya'nın oynadığı Nihal'e, Beşir karakteri aşıktı. Ermiş'in canlandırdığı Cemile ise Beşir'e ilgi duyuyordu. Dizide iki karakter arasında bu yüzden bir gerilik yaşanıyordu.