Aşk-ı Memnu ne zaman başlayacak? Aşkı Memnu hangi günler, saat kaçta yayınlanacak?

Aşk-ı Memnu ne zaman başlayacak? sorusu gündemin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Aşk-ı Memnu efsanesi bir kez daha ekranlara geri dönüyor. Kanal D'nin sevilen ve uzun yıllardır tekrar bölümleri yayınlanan dizisi Aşk-ı Memnu, seyirici ile buluşmak için gün sayıyor. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in yer aldığı dizide, Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre gibi önemli isimler yer alıyor. Aşk-ı Memnu için heyecanlı bekleyiş başladı. İşte tüm detaylar..

AŞK-I MEMNU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Kanal D’nin ilgi ile takip edilen ve bir döneme damgasını vuran başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’in paylaştığı, “Aşk-ı Memnu”, 06 Nisan Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün yeniden ekrana geliyor.

AŞKI MEMNU HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?



Tatlıtuğ ve Saat’in yanı sıra Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre, Hazal Kaya ve Zerrin Tekindor gibi isimlerin de kadrosunda yer aldığı, oyuncu performansları kadar ölümsüz hikayesiyle de ekranlara damgasını vuran "Aşk-ı Memnu", hafta içi her gün saat 10.45’de Kanal D’de...

AŞK-I MEMNU KONUSU NEDİR?

Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan dizide, İstanbul'un sayılı zenginlerinden Adnan Bey, çok sevdiği karısı İnci öldükten sonra çocukları Nihal ve Bülent ile kalmıştır. İkinci evliliğini kendisinden yaşça çok genç olan Bihter ile yapar. Ancak Bihter'le yeğeni Behlül arasındaki karşı konulamaz çekim, yaşadıkları yalıda entrika dolu günlerin yaşanmasına neden olacaktır.

AŞK-I MEMNU NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Aşk-ı Memnu, 4 Eylül 2008'den 24 Haziran 2010'a kadar Kanal D kanalında yayınlanan ve 2 sezon süren Türk romantik drama dizisidir, Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Selçuk Yöntem paylaşmaktadır.

AŞK-I MEMNU NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizi İstanbul'da geçmektedir. Ziyagil ailesinin evi için Rahmi Koç'un Sarıyer'de bulunan üç katlı, on odalı villası kiralandı. Bu ev dizinin her bölümünde görülmektedir ve olayların çoğu burada gerçekleşir. Evin arka bahçesinde bir sera, Adnan Ziyagil'in atölye olarak kullandığı bir oda ve koru vardır. Evin alt katında evin çalışanları kalmaktadır. Burası dışında, Çatalca'da Ahsen Hala'nın çiftliği olarak kullanılan bir ev daha vardır. Ayrıca Behlül'ün Bihter ile beraber olmak için Riva'da kaldığı bir taş ev vardır.

AŞK-I MEMNU OYUNCULARI KİMLER?

Beren Saat (Bihter)

Kıvanç Tatlıtuğ (Behlül)

Nebahat Çehre (Firdevs)

Selçuk Yöntem (Adnan Ziyagil)

Zerrin Tekindor (Matmazel)

Hazal Kaya (Nihal Ziyagil)

Batuhan Karacakaya (Bülent Ziyagil)

Nur Fettahoğlu (Peyker)

İlker Kızmaz (Nihat Önal)

Baran Akbulut (Beşir)

Fatma Karanfil (Şayeste)

Rana Cabbar (Süleyman Efendi)

Zerrin Nişancı (Aynur)

Recep Aktuğ (Hilmi Önal)

Gülizar Irmak (Sevil)

Gülsen Tuncer (Arsen Ziyagil)

Evren Duyal (Nesrin)

Ufuk Kaplan (Kathia)