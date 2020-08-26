Aşk haberleri yıldırdı! Demet Özdemir'den ilginç önlem

Can Yaman ile ilişkisini noktaladıktan sonra adı Oğuzhan Koç, Kerem Bürsin, Kaan Yıldırım ve Murat Boz başta olmak üzere birçok isimle aşk dedikodusuna karışan oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde aşk haberlerine isyan etmişti. 'Hayatımda kimse yok' diyen Özdemir, "Benim de herkes gibi herkes kadar, sohbet ettiğim, dost olduğum erkek arkadaşlarım, onlar dışında da karşılaştığımda merhabalaştığım tanıdıklarım var ...Size göre 3 günde bir sevgili değiştirip, başkalarıyla berabermişim gibi görünsem de uzun zamandır bir ilişkim yok" demişti.

ÖNLEMLİ PAYLAŞIM!

Bu isyanın ardından Demet Özdemir, Instagram hesabından bir fotoğrafını paylaştı. Özdemir, yanında kolu görünen arkadaşını da fotoğrafa etiketledi ve "Rutkay Öziş seni de etiketledim ki yarın bambaşka bir haberle daha uyanmayalım" dedi. Güzel oyuncu böylece olası bir aşk haberinin önüne geçmiş oldu.