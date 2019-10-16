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  3. 'Aşk Geçmişim' seyircisinden tam not aldı

'Aşk Geçmişim' seyircisinden tam not aldı

'Aşk Geçmişim' seyircisinden tam not aldı

Başrollerini Şebnem Bozoklu, Rıza Kocaoğlu ve Melisa Doğu’nun paylaştığı ‘Aşk Geçmişim’ görkemli bir şekilde perdelerini açtı.

Pangea ve Tatlı Ekşi Tiyatro’nun ortak prodüksiyonu olarak sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen ‘Aşk Geçmişim’ 15 Ekim Salı akşamı prömiyerini gerçekleştirdi. Aralarında Demet Evgar, Doğa Rutkay, Kerimcan Kamal, Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun, Şükran Ovalı, Caner Erkin ve Kalben gibi ünlü isimlerin de bulunduğu gösterimde oyun alkış yağmuruna tutuldu.

Başrollerini Şebnem Bozoklu, Rıza Kocaoğlu ve Melisa Doğu’nun paylaştığı, yönetmen koltuğunda Tuğrul Tülek’in oturduğu, Ödüllü İskoç yazar D.C. Jackson’ın yazdığı anti-romantik komedi tarzındaki oyun, kurumsal bir şirkette yeni işe giren Tom ve aynı şirkette çalışan Amy’nin başından geçen olayları, kırık dökük aşk yaşamlarını dinamik ve eğlenceli bir üslupla konu alıyor. Oyuncuların her birinin en az 6 ayrı karakteri oynadığı oyunda, Şebnem Bozoklu, Rıza Kocaoğlu ve Melisa Doğu‘nun muhteşem performansları da geceye damgasını vurdu.

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