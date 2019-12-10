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  3. 'Aşk Ağlatır' dizisinden hayranlarını üzen haber

'Aşk Ağlatır' dizisinden hayranlarını üzen haber

'Aşk Ağlatır' dizisinden hayranlarını üzen haber

Büyük umutlarla yayın hayatına başlayan, başrollerinde Deniz Can Aktaş ile Hafsanur Sancaktutan'ın yer aldığı "Aşk Ağlatır" dizisi final yapıyor.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; pazar akşamları seyirciyle buluşan dizinin 16. bölümde ekran macerasının son bulacağı öğrenildi.

AŞK AĞLATIR HAKKINDA

MF Yapım ve Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Gökçen Usta oturuyor. Senaryoyu Yelda Eroğlu'nun "Love That Makes You Cry" dizisinden uyarladığı Aşk Ağlatır'ın başrollerini Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan paylaşıyor.

Dizide taşradan İstanbul'a göç edip tek başına kalmaya çalışan gençlerin vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışma konu ediliyor.


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