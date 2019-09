Aşk Ağlatır 3. Yeni bölüm fragmanı yayında mı? Aşk Ağlatır son 2. Bölüm izleme linki

Aşk Ağlatır izleyiciler heyecanla yeni bölümü bekliyorlar. Aşk Ağlatır son bölüm izleme linki araştırılıyor. Yapımını MF Yapım’ın, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökçen Usta’nın oturduğu, senaryosunu Yelda Eroğlu’nun “Love That Makes You Cry” dizisinden uyarladığı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan paylaşıyor. Yusuf’un başına gelenlerden habersiz, acımasız İstanbul sokaklarında bir başına kalan Ada’nın ne yapacağı merak ediliyor.

AŞK AĞLATIR 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Aşk Ağlatır yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinde bulunan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

AŞK AĞLATIR SON BÖLÜM ÖZETİ

İsmail, Ada’ya adım adım yaklaşırken; Yusuf, İsmail’i durdurmak zorunda kalır. Peki bunun nasıl bir bedeli olacaktır?

Yusuf’un başına gelenlerden habersiz Ada, acımasız İstanbul sokaklarında bir başına kalakalmıştır. Neredeyse kimseyi tanımadığı bu koca şehirde, parasız ve ne yapacağını bilmez haldeki genç kadın yine de kolayca zorluklara teslim olacak gibi değildir. Yusuf’un onu öylece bırakıp gitmeyeceğine inanır, onu bulmak için elinden geleni yapacaktır. Yusuf ise diğer yandan mahkemeye çıkarılacaktır. Ada’ya ulaşmak, ona bir mesaj iletmek için elinden geleni yapar Yusuf. Yine de ikilinin birbirine kavuşması kolay olmayacaktır. Üstelik Mustafa ve İsmail de Ada’nın peşine düşmüştür. İsmail, Ada’ya adım adım yaklaşırken; Yusuf, İsmail’i durdurmak zorunda kalır. Peki bunun nasıl bir bedeli olacaktır?

AŞK AĞLATIR KONUSU NEDİR?

Taşradan İstanbul'a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır'ın tanıtımında zorla evlendirilmek istenen Ada'nın (Hafsanur Sancaktutan) gözyaşları izleyenleri derinden etkiliyor. Ada, “Bu kasaba benden adımı aldı; Meryem'im ben burada!” sözleriyle yaşadığı çaresizliği hissettirirken, Yusuf (Deniz Can Aktaş) Ada'ya destek olmaya çalışıyor. İstanbul'a doğru yola çıkan ikilinin neler yaşayacağı merakla bekleniyor.

AŞK AĞLATIR DİZİSİ OYUNCULARI

YUSUF EREN (DENİZ CAN AKTAŞ)

Yusuf 22 yaşında. Kas gücüyle çalışmanın iyice pekiştirdiği yapılı bir vücudu ama ince, narin bir yüzü var. Uşak Ulubeyli. Annesiyle babası o çocukken bir trafik kazasında öldü. Dedesi Hikmet büyüttü Yusuf’u. Toprağı, ağaçları ve tüm hayvanları çok seviyor. İnsanlardan daraldığında doğaya sığınması da bu yüzden.

Yusuf’un hayatta en önem verdiği şey sözlerinin arkasında durabilmek; onurlu olmak, dedesinin ona öğrettiği en önemli şey çünkü. Sırf bu yüzden başkalarını üzmektense kendinin üzülmesini tercih edebiliyor Ada’yla tanıştığında çoktandır kaybettiği yaşama sevincini yeniden bulacak ve içine düştüğü karanlıktan kendini çıkarmak isteyecek.

Deniz Can Aktaş Kimdir?

1993 yılında İstanbul’da doğan Deniz Can Aktaş, ilk defa kamera karşısına 2015 yılında ‘’Tatlı Küçük Yalancılar’’ dizisiyle geçmiştir. Daha sonra ‘’Hayat Bazen Tatlıdır’’ ve ‘’Nerdesin Birader?’’ projelerinde yer almış ve 2018 yılında başrollerini Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse gibi başarılı oyuncuların paylaştığı ‘’Avlu’’ dizisinde dikkatleri iyice üzerine çekmiştir. Deniz Can Aktaş şimdi yeni sezonda yayına girecek olan ve yönetmenliğini Gökçen Usta’nın yaptığı ‘’Aşk Ağlatır’’ projesinde Yusuf karakterine hayat verecektir.

ADA MERYEM VARLI (HAFSANUR SANCAKTUTAN)

Ada, 19 yaşında. 6 yaşındayken annesini kaybetti, babasını ise hiç tanımadı. Dayısı İsmail ve yengesi Üftade büyüttü Ada’yı. Üstelik İsmail, yaptığı bu iyiliği her gün hatırlatmaktan geri durmadı. Büyüdüğü küçük, tutucu kasabaya sığamayacak kadar hayalperest ve tutkulu biri Ada. Çalışkan, merhametli, kin tutmayan bir yapısı var.

Ada, çevresini dönüştürme gücüne sahip nadir insanlardan, ışık saçıyor bir nevi Sadece gücünü hatırlamaya ihtiyacı var. Yusuf’la çıktıkları yolda ışığını yeniden bulacak.

Hafsanur Sancaktutan Kimdir?

2000 yılında İstanbul’da doğan Hafsanur Sancaktutan çok küçük yaşlarından itibaren tiyatroyla ilgilenmiş ve yer aldığı tiyatro oyunlarıyla birçok ödül kazanmıştır. İlk olarak 2018 yılında Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği ‘’Gülperi’’ dizisinde yer aldı. Çeşitli reklam filmlerinde de rol alan başarılı oyuncu, yeni sezonda yayına girecek olan ve yönetmenliğini Gökçen Usta’nın yaptığı ‘’Aşk Ağlatır’’ projesinde Ada karakterine hayat verecektir.

