Aşk 101'in yıldızı Mert Yazıcıoğlu paylaştı, gözler Afra Saraçoğlu'na çevrildi
Kanal D'nin cumartesi akşamları başlayan Bir Annenin Günahı isimli dizisi ile yeniden ekran macerasına geri dönen Mert Yazıcıoğlu, adalet arayışındaki bir genci canlandırıyor. Karaktere iyi oturan ve adalet arayışıyla da güçlü bir sunum sergileyen Mert Yazıcıoğlu, Aşk 101 dizisinden sonra yeni rolüyle hayranlarını etkilemeyi başardı.
Netflix’te yayınlanan Aşk 101’in ardından ikinci sezon çekimlerinde de yer alan Mert Yazıcıoğlu, son yıllarda hakkında en çok konuşulan isimlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çeken oyuncu, özel bir çekimde yer aldı ve pozları ile sosyal medyayı salladı.
Ünlü oyuncu, bu pozlarından da bir kolaj yaparak instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. Yazıcıoğlu, 170 binin üzerinde beğeni alırken, birçok yorum da yapıldı.
Oyuncunun hayranları, “Ne yakışıklısın, karizmasın, kusursuz görünüyorsun” gibi yorumlarda bulundu. Fit haliyle dikkat çeken oyuncu, gençlik enerjisini yansıtmasıyla da dikkatleri üzerine çekti. Bazı takipçiler, sevgilisi Afra Saraçoğlu’nun yorumunu heyecanla beklediklerini yazdı ama Saraçoğlu bir mesaj paylaşmadı.