Aşk 101'in yıldızı Mert Yazıcıoğlu paylaştı, gözler Afra Saraçoğlu'na çevrildi

Netflix’te yayınlanan Aşk 101’in ardından ikinci sezon çekimlerinde de yer alan Mert Yazıcıoğlu, son yıllarda hakkında en çok konuşulan isimlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çeken oyuncu, özel bir çekimde yer aldı ve pozları ile sosyal medyayı salladı.

Ünlü oyuncu, bu pozlarından da bir kolaj yaparak instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. Yazıcıoğlu, 170 binin üzerinde beğeni alırken, birçok yorum da yapıldı.

Oyuncunun hayranları, “Ne yakışıklısın, karizmasın, kusursuz görünüyorsun” gibi yorumlarda bulundu. Fit haliyle dikkat çeken oyuncu, gençlik enerjisini yansıtmasıyla da dikkatleri üzerine çekti. Bazı takipçiler, sevgilisi Afra Saraçoğlu’nun yorumunu heyecanla beklediklerini yazdı ama Saraçoğlu bir mesaj paylaşmadı.