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19 Kasım 2020 Perşembe 17:54 | Son Güncelleme:

Aşk 101'in yıldızı Alina Boz'dan paydos pozu!

Aşk 101'in yıldızı Alina Boz'dan paydos pozu!

Netflix Türkiye'nin yerli dizileri arasında yer alan Aşk 101, 2. sezonda Aşk 102 ismiyle seyircisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni sezon çekimleri Temmuz ayının ortasında başlamıştı. Ancak bir ay kadar önce oyunculardan Kubilay Aka, Alina Boz, İpek Yazıcı'nın koronavirüse yakalanmasının ardından çekimlere ara verilmişti.

Son dönemin genç ve başarılı isimlerinin ağırlıkta olduğu kadrosu ile dikkat çeken Aşk 102’nin 2. sezon çekimleri bir kaç gün önce sona erdi. Yeni bölümlerin çekimlerinin tamamlanmasının ardından oyunculardan da sosyal medyada paylaşımlar geldi.

Mert Yazıcıoğlu’nun da paylaştığı aşağıdaki fotoğrafta, dizinin ana karakterlerini oynayan Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, İpek Yazıcı, Selahattin Paşalı ve Kubilay Aka, sırtları kameraya dönük, birbirlerine sarılmış halde çekimin yapıldığı okulun bahçesinden çıkarken görülüyorlar.

Adeta çekimlerin bitişinin bir ifadesi gibi olan bu fotoğraf, medyada dolanmaya başladı. Bu kez de Alina Boz paylaştı fotoğrafı ve “Biz elimizden geleni yaptık, şimdi iş Netflix’e kaldı” der gibi bir notla fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

2. sezon tarihi ise henüz belli değil. Alina Boz da bunu anlatmak isteyerek “Paydos, Sıra sende” sözüyle topu Netflix’e atıyor…

İşte o paylaşım:

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