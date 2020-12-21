Aşk 101 oyuncuları Mert Yazıcıoğlu ve İpek Filiz Yazıcı dünyaya açıldı!

Aşk 101 dizisinde gösterdikleri performansla büyük beğeni toplayan İpek Filiz Yazıcı ve Mert Yazıcıoğlu uluslararası bir başarıya daha imza attılar. Brezilya'da yapılan Series Brasil Ödülleri’nde; “Yılın Gençlik Dizilerindeki En Sevilen Erkek Oyuncu” ödülünü Mert Yazıcıoğlu; “Yılın Gençlik Dizilerindeki En Sevilen Kadın Oyuncu” ödülünü İpek Filiz Yazıcı aldı.

