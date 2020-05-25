Oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Aşk 101'in senaryosu Meriç Acemi'ye ait. AŞK 101'in sekiz bölümden oluşan ilk sezonu 24 Nisan'dan itibaren Netflix'te yayında. Birinci sezonu tamamlayanlar 2. sezon için bekleyişe başladılar. Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı geldi mi? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. İşte tüm merak edilenler..

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?



Birinci sezonu tamamlayan tüm izleyiciler 2. sezon için heyecanlı bekleyişe geçtiler. Aşk 101 2. sezonun ne zaman yayınlanacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

NETFLİX AŞK 101 2. SEZON FRAGMANI GELDİ Mİ?



Aşk 101 dizisinin ikinci sezon çekimleri ilk sezonla birlikte yapıldı. Aşk 101 2. sezon fragmanı da henüz yayınlanmadı.

AŞK 101 KONUSU NEDİR?

1998 yılında geçen ve günümüze uzanan Aşk 101,okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutmak üzere plan yapan 17 yaşında bir grup asi gencin hikayesini konu alıyor. Öğretmenlerini yeni basketbol koçlarına aşık etmek üzere işe koyulduklarında ise asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar.

AŞK 101 OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kubilay Aka – Kerem

Kaan Urgancıoğlu – Kemal

Alina Boz – Eda

Pınar Deniz – Burcu

Mert Yazıcıoğlu – Sinan

Selahattin Paşalı – Osman

İpek Filiz Yazıcı – Işık

Müfit Kayacan – Necdet

Bade İşçil - Eda

Tuğba Ünsal - Işık