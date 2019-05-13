Asi gelinden reklam torpili 

İngiliz Kraliyet Ailesi’nin gelini Meghan Markle’ın, arkadaşlarına ait SPA ve meditasyon merkezinin reklamını yaptığı anlaşıldı.

GECELİĞİ 7 BİN LİRA

Prens Harry’le evlendikten sonra şöhretini katlayan Meghan Markle, geçtiğimiz aylarda “SussexRoyal” ismiyle Kraliyet Ailesi üyesi olarak yeni bir Instagram hesabı açmıştı.

Çiçeği burnunda annenin, bu hesapta yakın arkadaşlarının reklamını yaptığı ortaya çıktı. Dünya genelinde “Akıl sağlığı ayı” olarak gerçekleşen etkinliklerle ilgili birçok kurum ve kuruluşun fotoğrafını yayınlayan Markle'ın foyası ortaya çıktı. Fotoğrafı inceleyen İngiliz basını, fotoğrafları yayınlanan yerlerin geceliği 7 bin lira olan spa ve meditasyon merkezleri olduğunu, sahibinin ise Markle’ın yakın arkadaşı Taryn Toomey olduğunu yazdı.

(Güneş)