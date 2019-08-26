Asena'nın eşi Hasan Dere kimdir? Oryantel Asena kaç yaşında?

Asena'nın eşi Hasan Dere kimdir? sorusu arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. Asena bugün Kanal D programında yayınlanan İkinci Sayfa programına konuk oldu. Asena'nın eşi olan Hasan Dere ile ilgili yöneltilen soruları yanıtladı.Programı seyredenler Asena'nın eşi kim? Oryantel Asena kaç yaşında? sorularına yanıt arıyor. İşte yanıtı..

ASENA'NIN EŞİ HASAN DERE KİMDİR?

Hasan Dere, 1973 yılında Almanya’nın Dortmund şehrinde dünyaya geldi.

Hasan Dere’nin kendisinden büyük dört erkek kardeşi daha var. Ağabeyleri ile beraber küçük yaşta iş hayatına ilk adımlarını atan Dere, daha sonrasında Yunanistan’a gitti ve burada uzun yıllar ikamet etti.

Hasan Dere, Yunanistan’da kazandığı tecrübeler ve iş deneyimleri sayesinde Almanya Dortmund’da hem Türklere hem de yabancılara hitap eden restoran ve balo salonu konseptindeki mekânı hizmete açtı.

Pek çok ünlü ismi mekanında ağırlayan Hasan Dere, eğlence ve müzik sektöründe tanınan isimler arasında yer aldı.

Son yıllarda hayatına İstanbul’da devam eden Hasan Dere, yeni işletmeleri için girişimde bulundu.

ASENA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Asena’nın gerçek adı Onur Çakmak’tır. 1977 yılında İstanbul’da doğmuştur. Üç aylıkken annesi tarafından terk edilen Asena’yı babaannesi Hanife Hanım büyütmüştür. Babasının adı Burhan Çakmak’dır. Rize kökenlidir. İlkokulun ilk üç yılını Almanya'da okudu. Asena'nın çocukluğu Türkiye ile Almanya arasında geçti. İstanbul’da Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden de mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hotel Management bölümünde eğitimine devam etti. LCC (Language and Culture Centre) Mankenlik ve Zerafet okulunu bitirdi.

1995 yılında Mustafa Topaloğlu'nun yardımlarıyla sahne ile tanıştı. Almanya, İsviçre, Hollanda, Avusturya gibi Avrupa ülkelerinde kısa zamanda dansını kabul ettirdi. Ülkemize konser vermeye gelen Mig Jagger, Tina Turner´in doğum günü ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in sarayında yapılacak bir geceye davet edilmesi, eski Amerika başkanı Bill Clinton´un HABİTAT dolayısıyla ülkemizi ziyaret etmesi ve Asena´nın bütün devlet başkanlarına basına kapalı yaptığı şovlarla Asena dünya starı olma yolunda büyük adım atmış oldu.

Yine 2008 yılında Türk televizyonlarında Paris Hilton ile dans etmiş ve bu dansı dünyada yüz binlerce insan tarafından izlenmiştir. 2009 yılına kadar Türkiye Dans Sporları Federasyonu (TDSF) bünyesinde Oryantal Danslar As Başkanı olarak yönetim kurulu görevini sürdürmekte olan Asena, aynı zamanda sporcu kimliğine sahip lisanslı bir kick box sporcusudur.