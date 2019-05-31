Asena Atalay kavga eden genç bir çifti ayırdığına pişman oldu

Son olarak bir magazin programında sunuculuk yapan Asena Atalay, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşıma imza attı.

Caner Erkin ile olan evliliğini bitirdikten sonra pek fazla ortalarda görünmeyen Asena Atalay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Asena Atalay’ın yaptığı son paylaşımı ise başından geçen bir olayla ilgili oldu.

Sokakta genç bir çiftin kavgasına tanıklık eden Atalay son dönemlerde bir hayli artan kadına şiddet olaylarından dolayı hassasiyeti yüksek olduğu için ikiliyi uyarma gereği duydu ancak karşılığında hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı…İşte Asena Atalay’ın konuyla ilgili o paylaşımı:

İşte o paylaşım: