Arzum Onan paylaştı: Baba tıraşından sonra gururlu anne pozu!

Mehmet Aslantuğ, eşi Arzum Onan ve oğulları Can Aslantuğ karantina sürecini evde geçiriyor. Bu zor günleri birlikte atlatmaya çalışan mutlu aile hemen hemen her anlarını sosyal medyada paylaşıyor.

'GURURLU ANNE POZU'

Uzun süredir evden dışarı adım atmayan aile bireyleri kişisel bakımlarından da geri kalmıyor. Berberlerin kapalı olması nedeniyle saçları uzayan Can Aslantuğ'u babası Mehmet Aslantuğ tıraş etti. Arzum Onan tıraş sonrası oğluyla çekildiği bu fotoğrafı 'Baba tıraşından sonra gururlu anne pozu' notuyla paylaştı.