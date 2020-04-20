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  3. Arzum Onan mutlu evliliğin sırrını verdi! 'Hırslarımızı eve taşımadık'

Arzum Onan mutlu evliliğin sırrını verdi! 'Hırslarımızı eve taşımadık'

Arzum Onan mutlu evliliğin sırrını verdi! 'Hırslarımızı eve taşımadık'

Oyunculuğunun yanı sıra sanatsal kimliğiyle de ön plana çıkan Arzum Onan, mutlu evliliğin sırrını verdi.

24 yıldır Mehmet Aslantuğ ile evli olan Onan, “Mehmet ve ben, evimize sığdırdığımız hayatı, herhangi bir hırsla kavga etmemeye özen gösterdik. Mehmet ve ben ait olduğumuz iş, çevre vesaire ne varsa yaşam ritmimizi fazladan etkilemesine izin vermedik” dedi. Onan en büyük hayalinin de meydanlarda heykellerinin yer alması olduğunu açıkladı. 


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