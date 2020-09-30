30 Eylül 2020 Çarşamba 22:10 | Son Güncelleme:
Arzum Onan 'güzellik' sırrını açıkladı! 'Yaşanmışlıklar güzelleştirir'
Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Arzum Onan, bir cilt bakım markasının reklam yüzü oldu.
46 yaşındaki eski Türkiye güzeli Onan, önceki gün kamera karşısına geçti. Güzellik sırrını açıklayan Onan, “Ben yaşanmışlıkların hayatıma güzellikler kattığına inanıyorum. Biz kadınların en büyük güzelliği, kendimizle barışık olmaktan, sahip olduklarımızı olduğu haliyle sevip kabul etmemizden geçiyor” dedi.