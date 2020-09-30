Arzum Onan 'güzellik' sırrını açıkladı! 'Yaşanmışlıklar güzelleştirir'

46 yaşındaki eski Türkiye güzeli Onan, önceki gün kamera karşısına geçti. Güzellik sırrını açıklayan Onan, “Ben yaşanmışlıkların hayatıma güzellikler kattığına inanıyorum. Biz kadınların en büyük güzelliği, kendimizle barışık olmaktan, sahip olduklarımızı olduğu haliyle sevip kabul etmemizden geçiyor” dedi.