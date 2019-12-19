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  3. Arzum Onan ekranlara dönecek mi?

Arzum Onan ekranlara dönecek mi?

Arzum Onan ekranlara dönecek mi"

Geçtiğimiz gün bir açılışta görüntülenen Arzum Onan oyunculuğa devam etmeyeceğini söyledi.

Oyunculuğa ara vererek heykel sanatıyla uğraşmaya başlayan ve sergilerle de bunu gösteren Arzum Onan gazetecilerin “Ne zaman sizi ekranlarda göreceğiz” sorularına “Oyunculuğu çok düşünmüyorum. Heykel sanatı beni tatmin ediyor” şeklinde yanıt verdi.

Sözlerine devam eden Onan, “Şimdi hazırlığını yaptığımız masa başında bekleyen bir projemiz var. O hayata geçerse onun içinde olacağız” diyerek projeden detay vermedi.


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