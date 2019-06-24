Arzu Sabancı oğlu Hacı Sabancı'nın yeni yaşını o fotoğrafla kutladı

Arzu-Ömer Sabancı çiftinin en büyük oğlu Hacı Sabancı yeni yaşına girdi. 32 yaşına giren Hacı Sabancı’nın doğum gününü annesi Arzu Sabancı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı.

Oğlu henüz bir bebekken çekilmiş fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Arzu Sabancı, "Canım Hacı'm, ilk göz ağrım iyi ki doğmuş” notunu düştü. Sabancı'nın sevgilisi Nazlı Kayı da sosyal medya hesabı üzerinden sevgilisiyle yer aldıkları fotoğrafları, "İyi ki doğmuşsun aşkım" notuyla paylaştı.