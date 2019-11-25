Arto'dan Çağla Şıkel'e şok sözler: O parayı kocandan alacaksın, hadi başka kapıya!

Ünlü manken Çağla Şıkel, YouTube kanalında hanımlara yönelik 'Mini etekle frikik vermeden nasıl oturulur?' videosu yayınlamıştı. Arto da videonun altına 'Oturup kalkmayı öğreteceğine, TV'de memelerini 70 milyona göstermemeyi öğretsin' mesajını yazmıştı.

1 MİLYON LİRALIK DAVA AÇTI

Arto'nun yorumlarını affetmeyen Çağla Şıkel, 3 ay uzaklaştırma aldırdı ve 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Arto ise kendisine 1 milyon liralık dava açan Şıkel’e sosyal medyadan ateş püskürdü.

"KOCANDAN AL O PARAYI"

Arto yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Kocasından alamadığı parayı benden alacak herhalde, hayatım onu kocandan alacaksın benden değil. Ona yıllarını verdin bana değil. O yüzden para varsa, parayı kocandan alacaksın, parayı benden almayacaksın. Git kocandan al hadi başka kapıya..."