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  • Arto ifşaladı! Tuğba Ekinci'nin sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kim çıktı
18 Aralık 2020 Cuma 15:35 | Son Güncelleme:

Arto ifşaladı! Tuğba Ekinci'nin sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kim çıktı

Arto ifşaladı! Tuğba Ekinci'nin sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kim çıktı

Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Tuğba Ekinci, Birkan Sokullu'nun klibinde oynaması hakkında açıklamalarda bulundu. Sevgilisi olduğunu söyleyen Tuğba Ekinci, kim olduğunu sır gibi sakladı. Ancak Arto, Ekinci'nin sevgilisini buldu ve canlı yayında fotoğraflarını yayınladı.

Şarkıcı Tuğba Ekinci, Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali'nin yorumculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlandı.

‘BİRKAN EFENDİ BİR ÇOCUK, EKRANA YAKIŞIYOR’

Birkan Sokullu'nun klibinde oynaması hakkında açıklamalarda bulunan Tuğba Ekinci, 'Birkan eski eşimin arkadaşıydı. Eski eşim beni aradı ve 'Basketbolcu bir arkadaşım var klibinde oynamak istiyor dedi' ben de kabul etti. Birkan çok efendi bir çocuk ekrana çok yaşıyor' açıklamasında bulundu.

EVLİLİK SİNYALİ VERDİ

Özel hayatı hakkında da açıklamalarda bulunan Tuğba Ekinci sevgilisi olduğunu söyledi. Kim olduğunu sır gibi sakladı. Ekinci, 'Bundan sonra beni nikah masasında görürsünüz' diyerek evlilik sinyali verdi.

ARTO, TUĞBA EKİNCİ’NİN AŞKINI ORTAYA ÇIKARDI

Arto, Tuğba Ekinci'nin sevgilisinin pilot olduğunu açıklarken fotoğraflarını yayında verdi. Tuğba Ekinci ve sevgilisinin parmağındaki yüzükler dikkat çekerken kendi aralarında nişan yaptıkları iddiaları gündeme geldi.

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