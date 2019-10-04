Armine Harutyunyan kimdir? Gucci mankeni Armine Harutyunyan sosyal medyada olay oldu

Armine Harutyunyan Gucci mankeni oldu sosyal medya karıştı. Milano Moda Haftası kapsamında Gucci'nin düzenlediği defilede model Armine Harutyunyan podyuma çıktı. Sıfır makyaj olan genç modelin, özellikle yüz hatları geleneksel modellik anlayışından oldukça uzak olduğu görüldü. Harutyunyan, bu sene Gucci firmasının tanıtım yüzü olarak görev yapacak. Alışılagelmiş güzellik kalıplarını yıkan Armine Harutyunyan kimdir? merak ediliyor. İşte yanıtı..

ARMİNE HARUTYUNYAN KİMDİR?

Geçtiğimiz haftalarda sona eren Milano Moda Haftası kapsamında Gucci'nin düzenlediği defilede Armine Harutyunyan podyumda boy gösterdi. Armine Harutyunyan sadece bir model değil, aynı zamanda bir sanatçı.Ermenistan'ın başkenti Erivan'da dünyaya gelen 23 yaşındaki model Armine Harutyunyan'ın dedesi Khachatur Azizyan da ülkenin önde gelen sanatçılarından biri.Armine onun izinden gitti ama dedesi gibi ressam olmak yerine illüstratör ve grafik tasarımcı olmayı tercih etti. Genç modelin annesi ise bir doktor.