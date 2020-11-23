Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik: Tek amacım o noktaya gelmemek

'Arka Sokaklar'da Zeliş' karakterini canlandıran oyuncu Yüsra Geyik, samimi açıklamalarda bulundu. Bir YouTube kanalına konuk olan Geyik, "Başarısız olanı nasıl tanımlarız?" sorusuna yanıt verdi.

Yüsra Geyik, "Bir şeye 'başarısız' diyebilmemiz için öncelikle o yola bir başarı elde etmek için çıkıyor olmamız gerekiyor. Başarısızlık içinde çokça umut barındıran bir kelime" şeklinde konuştu.

'BAŞKALARINDAN BEKLENTİLERİMİ OLABİLDİĞİNCE TÖRPÜLEMEYE ÇALIŞIYORUM'

30 yaşındaki oyuncu, hayal kırıklığıyla başa çıkılamadığını da ifade etti. Yüsra Geyik, konuyla ilgili, "Tek amacım o noktaya gelmemek. Başkalarından beklentilerimi olabildiğince törpülemeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.



Geyik, "Bir mentora sahip olmak mı, hislerle karar vermek mi?" sorusunu ise, "Kesinlikle hepimiz birer cevheriz. Kendimize ait yolumuz var. Onu fark edebilmek için baş başa kalmamız şart" şeklinde cevapladı.