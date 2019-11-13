Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Ozan Güven ile aşk yaşıyor mu? Açıklama geldi!

Ünlü oyuncu Ozan Güven ile "Arka Sokaklar" dizisinde "Hüsnü Çoban"ın kızı "Zeliş" olarak tanınan Yüsra Geyik'in aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Güven ile Geyik'in Kadıköy'de el ele bir ayakkabı mağazasına girdikleri konuşulmuştu.

AŞK YAŞIYORLAR MI?

Habertürk'ün haberine göre; oyuncu Ozan Güven ve Yüsra Geyik, birlikte rol aldıkları 'Don Kişot'um Ben' oyunu çıkışında görüntülendi. Yan yana gelmeyen ikiliden mekanı önce terk eden isim Ozan Güven oldu. Hızlı adımlarla aracına doğru giden oyuncu, ayaküstü sorulara yanıt verdi. Güven, "Tiyatro oyunu güzel gidiyor" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR"

Daha sonra mekandan Yüsra Geyik, tek başına çıktı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Geyik, "Yönetmenimizin doğum günü bugün. Her şey yolunda gidiyor. Yoğun çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"AÇIKLAMA YAPMAM"

Ozan Güven ile ilişkisi hakkındaki sorulara güzel oyuncu, "Açıklama yapmam. Bu benim haddime değil" diyerek topu Ozan Güven'e attı. "Bu konu hakkında konuşamam" diyen Geyik, "Tiyatro konuşalım. Oyun geçen sene başladı. Benim için mükemmel bir deneyim" ifadelerini kullandı.