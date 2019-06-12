Arka Sokaklar'ın yönetmeni 20 yaşındaki sevgilisi ile görüntülendi!

İlk olarak bir pastanede sakızlı dondurma yiyen ikili, daha sonra otoparktaki araçlarına doğru yola koyuldu. Yaklaşık beş dakika yürüdükten sonra araçlarına gelen ikili, el ele yürüdükleri sırada arkadan çekilmeleriyle birlikte çareyi ayrılmakta buldular.





Yönetmenin sevgilisi arkasına bakmadan kaçarken, Oğuz arkasından bağırarak “Olan oldu aşkım gel artık demesine” rağmen genç kız ara sokağa girerek gözlerden kayboldu.

Orhan Oğuz’un genç sevgilisinin telefonu ise kendisinde kalmıştı.Orhan Oğuz'un kaçamak gecesi Yaklaşık 20 dakika sokak sokak sevgilisini arayan Oğuz, sonunda kendisini buldu. Orhan Oğuz'un kaçamak gecesi Araç içinde bir kez daha görüntülenen ikiliden Orhan Oğuz, gaza basarak oradan ayrıldı.