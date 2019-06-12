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12 Haziran 2019 Çarşamba 10:11 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:11

Arka Sokaklar'ın yönetmeni 20 yaşındaki sevgilisi ile görüntülendi!

Arka Sokaklar'ın yönetmeni 20 yaşındaki sevgilisi ile görüntülendi!

Arka Sokaklar dizisinin yönetmeni Orhan Oğuz, önceki gece 20 yaşındaki genç sevgilisiyle Alaçatı’nın ara sokaklarında objektiflere yansıdı

İlk olarak bir pastanede sakızlı dondurma yiyen ikili, daha sonra otoparktaki araçlarına doğru yola koyuldu. Yaklaşık beş dakika yürüdükten sonra araçlarına gelen ikili, el ele yürüdükleri sırada arkadan çekilmeleriyle birlikte çareyi ayrılmakta buldular.
 
Yönetmenin sevgilisi arkasına bakmadan kaçarken, Oğuz arkasından bağırarak “Olan oldu aşkım gel artık demesine” rağmen genç kız ara sokağa girerek gözlerden kayboldu.

 
Orhan Oğuz’un genç sevgilisinin telefonu ise kendisinde kalmıştı.Orhan Oğuz'un kaçamak gecesi Yaklaşık 20 dakika sokak sokak sevgilisini arayan Oğuz, sonunda kendisini buldu. Orhan Oğuz'un kaçamak gecesi Araç içinde bir kez daha görüntülenen ikiliden Orhan Oğuz, gaza basarak oradan ayrıldı.

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