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  3. Arka Sokaklar'ın yıldızı Yüsra Geyik'in korku dolu anları! Savcılığa koştu

Arka Sokaklar'ın yıldızı Yüsra Geyik'in korku dolu anları! Savcılığa koştu

Arka Sokaklar'ın yıldızı Yüsra Geyik'in korku dolu anları! Savcılığa koştu

Oyuncu Yüsra Geyik, aracına kaskla saldıran, kendisine küfürler savuran motosiklet sürücüsünü ve o korku dolu anları videoya çekip savcılığa verdi. Oyuncu Yüsra Geyik, şahısla uzlaşmayı kabul etmeyip cezasını çekmesini talep etti. Savcılık, inceleme sonrası Bilal Kömüşlü'nün 'hakaret, tehdit ve mala zarar verme' suçlarından 7 yıl 4 ay hapsini talep etti.

CAMA VE AYNAYA VURDU

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, Yüsra Geyik, İstanbul Edirnekapı'da aracıyla seyir halindeyken motosiklet sürücüsü Bilal Kömüşlü ile yol verme yüzünden tartıştı. Kömüşlü, motorunu aracın önüne kırıp küfürler savurdu, ardından kaskıyla Geyik'in aracının camına ve sol aynasına vurmaya başladı.

UZLAŞMAK İSTEMEDİ

Geyik, o anları videoya kaydetti, ardından savcılığa teslim edip şikayetçi oldu. Oyuncu, şahısla uzlaşmayı kabul etmeyip cezasını çekmesini talep etti. Savcılık, inceleme sonrası Kömüşlü'nün 'hakaret, tehdit ve mala zarar verme' suçlarından 7 yıl 4 ay hapsini talep etti.


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