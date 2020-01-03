Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9751
  • 6,6629
  • 297.079
  • 114092
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Arka Sokaklar'ın yıldızı Şevket Çoruh'dan ikinci kez babalık müjdesi!

Arka Sokaklar'ın yıldızı Şevket Çoruh'dan ikinci kez babalık müjdesi!

Arka Sokaklar'ın yıldızı Şevket Çoruh'dan ikinci kez babalık müjdesi!

Arka Sokaklar dizisiyle hayranlarının gönlünde oyuncu Şevket Çoruh, 4 yıl aşk yaşadıktan sonra 2017 yılında Özge Turna ile dünyaevine girmişti.

Birlikteliklerinde 7, evliliklerinde ise 3 yılı geride bırakan çiftten müjdeli haber gelmiş, Çoruh'un 2. kez baba olacağı ortaya çıkmıştı.

İLK KARE GELDİ

Şevket Çoruh ve hamile eşinden aylar sonra ilk fotoğraf geldi. Çoruh, eşinin göbeğini tuttuğu kareyi Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Ünlü oyuncu fotoğrafın altına şu notu düştü: Gel Turnam şen bağım. 2020 Turna karşılaması!


Özcan Deniz'in yeğenin cezası belli oldu
Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'a büyük şok!
Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'inden babalık müjdesi!
Dizi setinde başlayan aşk! 6 ay sonra ortaya çıktı
Alişan küplere bindi: Hesap sormazsam adam değilim!
<p>Başkan Erdoğan, Beştepe´de düzenlenen ´Şehir ve Güvenlik Sempozyumu´na katıldı.</p> <p>Erdoğan

Başkan Erdoğan: Maalesef Site Kültürü Ülkemizde Egemen Olmaya Başladı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Memur emekli maaşına enflasyon zammı yapıldı! Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?

Yavru Akdeniz foku ölü olarak sahile vurdu!