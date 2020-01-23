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  3. Arka Sokaklar'ın yıldızı Ozan Çobanoğlu baba oldu! Ezgi Sertel ikizlerini kucağına aldı

Arka Sokaklar'ın yıldızı Ozan Çobanoğlu baba oldu! Ezgi Sertel ikizlerini kucağına aldı

Arka Sokaklar'ın yıldızı Ozan Çobanoğlu baba oldu! Ezgi Sertel ikizlerini kucağına aldı

Arka Sokaklar dizisinde rol alan Ozan Çobanoğlu ile sunduğu yemek programlarıyla yıldızı parlayan oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, ikiz bebeklerine kavuştu.

Sunuculuğunun yanı sıra oyunculuk da yapan Ezgi Sertel, eşi Ozan Çobanoğlu ile aynı dizide yer aldığı sıralarda set arkadaşlığını aşka dönüştürmüştü. Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Arka Sokaklar dizisinden tanıdığımız ünlü oyuncu Ozan Çobanoğlu ve bir dönem Türkiye'nin lezzetlerini tanıtan bir program ile adından çokça söz ettiren Ezgi Sertel, şu sıralar anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor.

TİBET VE MERT GELDİ

Önceki gün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla doğuma gireceğini duyuran Ezgi Sertel'den güzel haber geldi. Ezgi Sertel'in ikiz bebeklerini dünyaya getirdiği duyuruldu. Çiftin ikiz erkek bebekleri oldu. Oğulları Tibet ve Mert'i kucağına alan Sertel, bebekleriyle ilgili henüz bir paylaşım yapmadı.


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