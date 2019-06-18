Arka Sokaklar'ın yıldızı Oya Okar sosyal medyayı salladı! Hayranlarını şaşırttı!

Oya Okar'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa binlerce beğeni geldi. Oya Okar sosyal medyayı aktif olarak kullanmasa da 158 bin takipçisi bulunuyor.







OYA AKAR KİMDİR?

Oya Okar, 1986 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi tıp profesörüdür. Güzel sanatlar lisesi müzik bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünde hem lisans, hem de yüksek lisans eğitimi aldı.

2005 yılında "Şöhret" dizisinde ablasını canlandıran Ahu Türkpençe'yi kıskanan, lüks ve ün takıntısı olan "Gülçin" isimli genç kızı oynadı. 2007 yılında çekilen "Doktorlar" dizisinde Gülümsün karakterini canlandırdı. 2008 yılında "Düğün Şarkıcısı" dizisinde Erkan Can, Hatice Aslan gibi usta isimlerle birlikte oynadı.

2011 yılında TRT 1'de oynayan, Bosna savaşını anlatan "Mavi Kelebekler" dizisinde Burak Hakkı ile oynadı.

Oya Okar'ın da oynadığı, 14 Ocak 2014 tarihinde Kanal D Ekranlarında gösterime giren "Zeytin Tepesi" dizisinde başrol oyuncusu olarak Aslıhan Gürbüz oynuyor. Diğer rollerde Tayanç Ayaydın, Atilla Saral, Zerrin Sümer, Haldun Boysan, Salih Bademci, Ayça Varlıer, Hakan Karahan gibi sanatçılar var. Zeytin tepesi'nin yapımcılığını MF Yapım Faruk Bayhan ve Faruk Aksoy üstlendi.