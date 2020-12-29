Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay kendisinden 9 yaş büyük sevgilisi Dilara Aksüyek hakkında ilk kez konuştu

Kanal D'de yayınlanan başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gib isimlerin rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Tekin karakteri ile tüm Türkiye'nin gözü önünde büyüyen Onur Bay, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açtı.



Onur Bay, bir kafede kendisinden 9 yaş büyük meslektaşı Dilara Aksüyek ile samimi olarak görüntülenmişti. İkilinin arasındaki yaş farkı eleştirilerken Onur Bay konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Muhabirlerin aralarındaki yaş farkını sorması üzerine Onur Bay, '21'inci yüzyılda artık böyle şeylerin konuşulması üzücü. Yaş farkı sorun değil, biz mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor' yanıtını verdi.