Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel kaç yaşında? Furkan Göksel kimdir?

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel kaç yaşında? arama motorunda yoğun olarak aranıyor. 13 senedir Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Komiser'in oğlunu canlandıran Furkan Göksel Arka Sokaklar'dan ayrıldığını duyurdu.Furkan Göksel'insosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımı görenler Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel kaç yaşında, kimdir? merak etmeye başladı. İşte yanıtı..

17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:59
Son Güncelleme: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:59
Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel kaç yaşında" Furkan Göksel kimdir"

 

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel kaç yaşında? sorusu en çok aranan konular arasına girdi. Kanal D televizyonunda 13 senedir yayınlanan başarılı dizi Arka Sokaklar’da rol alan ve Metin karakterini canlandıran Furkan Göksel diziden ayrıldığını açıkladı. Furkan Göksel "Benim için ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizlere devam ettiğiniz bu yolda başarılarınızın devamını diliyorum. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. İyi ki sizlerle büyümüşüm. İyi ki varsınız..." ifadelerini kullandı. Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel kaç yaşında, kimdir? merak ediyorsanız yanıtı haberimizde..

ARKA SOKAKLAR'IN METİN'İ FURKAN GÖKSEL KAÇ YAŞINDA? 

Furkan Göksel, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Plato M.Y.O. Radyo Televizyon Bölümü Uygulamalı Oyunculuk Eğitimi alarak tamamladı. 12 yaşında oyunculukla tanışan Furkan Göksel, 2006 yılında Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa adım attı. Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu gibi usta isimlerle çalışan Furkan Göksel, dizide Özgür Ozan’ın hayat verdiği Komiser Hüsnü’nün oğlu Metin’i canlandırdı. 2006’da başladığı projeden 2019’da ayrılan Furkan Göksel, sosyal medyadan veda paylaşımı yaptı.
 

 

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