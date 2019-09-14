Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh saldırıya uğradı!

Twitter’dan yazan Çoruh, “İzmir’in göbeğinde darp edildik... Servet’in içinde yirmiye yakın eli bıçaklı insan tarafından. Canımızı kurtardık... Şimdilik... Kantar Polis Merkezindeyiz. Sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir taşıta müdahale ettiğimiz için linç edilmeye çalışıldık” ifadelerini kullandı.



