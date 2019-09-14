Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh saldırıya uğradı!
Arka Sokaklar'da canlandırdığı Mesut Komiser karakteri ile tanınan Şevket Çoruh İzmir'de darp edildi. Ünlü oyuncu yaşadıklarını Twitter'dan aktardı. Çoruh, sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir kişiye müdahale etmek istedikleri sırada linç edilmeye çalışıldıklarını iddia etti.
Twitter’dan yazan Çoruh, “İzmir’in göbeğinde darp edildik... Servet’in içinde yirmiye yakın eli bıçaklı insan tarafından. Canımızı kurtardık... Şimdilik... Kantar Polis Merkezindeyiz. Sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir taşıta müdahale ettiğimiz için linç edilmeye çalışıldık” ifadelerini kullandı.