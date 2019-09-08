Arka Sokaklar'daki Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş paylaştı! Sosyal medya yıkıldı..

Yüsra Geyik paylaştığı fotoğrafın altına 'Açılın! Ben bağladıysam, ben çözerim' notunu düştü. Genç oyuncunun takipçileri bu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu. Yüsra Geyik'in hayranları 'Sana olan bağlar nasıl çözülebilir ki, bu nasıl bir güzellik' yorumlarını yaptılar.

Bu sezon 14. sezonu yayınlanacak Arka Sokaklar 13 Eylül 2019 tarihinde başlayacak. Yeni sezon çekimlerinin tüm hızla devam ettiği diziye Yiğitcan Ergin, Ela Yörüklü ve Gamze Topuz katıldı.



