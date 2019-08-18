Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! İpek Yaylacıoğlu da ayrıldı

Arka Sokaklar dizisinde Furkan Göksel'den sonra 9 yıldır Pınar karakterini canlandıran İpek Yaylacıoğlu da sosyal medya hesabından diziye veda ettiğini duyurdu.

18 Ağustos 2019 Pazar 15:03
Son Güncelleme: 18 Ağustos 2019 Pazar 15:19
Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! İpek Yaylacıoğlu da ayrıldı

Erler Film'in yapımcılığında ekrana gelen, başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Alp Korkmaz ve Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin paylaştığı dizide 9 sezondur yer alan ve Pınar karakterine hayat veren İpek Yaylacıoğlu Instagram hesabından diziye veda ettiğini duyurdu.

"9 SENEMİ ANLATMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Arka Sokaklar'ın setinden çektirdiği fotoğrafları paylaşan güzel oyuncu, "Yüzlerce fotoğraf koysam da, sizin sevginiz ve desteğinizle tamamladığım 9 senemi anlatmam mümkün değil. İyi ki varsınız, iyi ki hepinizi tanımışım. Her şey için teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum." dedi.

Not: Çok sorulduğu için cevaplayayım; Pınar karakteri devam edecek başka bir oyuncuyla. Şartlar uymadığı için ben kendi isteğimle ayrıldım. Başka proje bir süre düşünmüyorum.

13 YIL SONRA AYRILIK MESAJI: BENİM İÇİN AYRILAN SÜRENİN SONUNA GELDİK

Furkan Göksel, Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığını Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu: "Koskoca 13 sezon. Sanki bu evde doğmuş gibiyim. Çocukluğum gençliğim hüzünlerim sevincim hepsi bu evde. Her köşesinde bambaşka bir anı, her sokağında bambaşka bir hatıra. Geçirdiğimiz 13 sene için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Sadece bu fotoğrafta olanlar değil, arka sokaklar ailesinden gelmiş geçmiş ve hala devam eden herkese çok teşekkür ederim.Benim için ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizlere devam ettiğiniz bu yolda başarılarınızın devamını diliyorum. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. İyi ki sizlerle büyümüşüm. İyi ki varsınız..."

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