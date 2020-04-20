Arka Sokaklar'da dizi aşkı gerçek oldu! Ela Yörüklü ve Yiğitcan Engin'in ilişkisi ortaya çıktı

Türkiye'nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da dizi aşkı gerçek oldu. Diziye bu yıl dahil olan iki genç isim, rol gereği yaşadıkları aşkı gerçek hayata taşıdı. Genç oyuncular Ela Yörüklü ve Yiğitcan Ergin, önceki gün Arnavutköy'de objektife takıldı.

Ela Yörüklü ve Yiğitcan Ergin fotoğraflarını çeken muhabirlere aldırış etmeden yürüyüş yapmaya devam etti.

Öte yandan dizide Yiğitcan Ergin "Komiser Cemal", Ela Yörüklü ise "Ezgi Vural" karakterini canlandırıyor.