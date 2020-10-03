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  • Arka Sokaklar'a flaş transfer! Serhat Midyat kadroya dahil oldu
03 Ekim 2020 Cumartesi 12:23 | Son Güncelleme:

Arka Sokaklar'a flaş transfer! Serhat Midyat kadroya dahil oldu

Arka Sokaklar'a flaş transfer! Serhat Midyat kadroya dahil oldu

Kanal D'nin yıllara meydan okuyan dizisi “Arka Sokaklar”a yeni bir isim daha katıldı. Usta isim Serhat Midyat'ın kadroya dahil olduğu öğrenildi.

Kanal D’nin 15 sezondur ilgiyle izlenen fenomen dizi “Arka Sokaklar”, kadrosuna kattığı ünlü isimlerle dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak Birsen Altuntaş'ın haberine göre başarılı oyuncu Serhat Midyat, Arka Sokaklar'ın kadrosuna katıldı. 

Midyat'ın hangi karakterle diziye dahil olacağı ise merak konusu oldu...

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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