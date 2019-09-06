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Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yeni sezon fragmanı yayında

Arka Sokaklar ne zaman başlayacak" Arka Sokaklar yeni sezon fragmanı yayında

Arka Sokaklar dizisinin yeni sezonu için araştırmalar hızlandı. Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Kanal D’nin sevilen dizisi her hafta cuma akşamları ekrana geliyor. Bir efsane haline gelen dizi 14. Sezonu ile ekrana gelecek. Sevilen dizinin yeni sezonu ile ilgili iki fragman yayınlandı. Fragmanda yeniden yayına başlama tarihi açıklandı.

Arka Sokaklar yeni sezon için heyecan giderek artıyor. Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Kanal D’nin sevilen dizisine yeni isimler dahil oluyor. Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul’un yazdığı dizi, yeni sezona kadrosuna kattığı üç yeni oyuncu ile başlıyor. Sevilen dizinin yeni sezonu ile ilgili iki fragman yayınlandı.

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar’ın 14. Sezonu 13 Eylül tarihinde başlayacak.

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON FRAGMANLARI YAYINDA

Arka Sokaklar’ın sezon finalinde uyuşturucu baronu Nejat’ın yakalanmasına yardım eden Salih, Mesut’u vurmuştu. Mesut kanlar içinde yatarken kalmış ve herkes ona ne olacağını merak etmişti.

Yeni sezonun yayınlanan birinci fragmanında Şevket Çoruh’un yer almaması akıllarda soru işareti oluşturmuştu.. 2. fragmanda Mesut ile ilgili bir sahne yayınlandı.

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON 2. FRAGMAN İÇİN TIKLAYINIZ

YENİ SEZONDA ÜÇ YENİ İSİM

Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul’un yazdığı dizi, yeni sezona kadrosuna kattığı üç yeni oyuncu ile başlıyor.

Yeni sezon çekimlerinin tüm hızla devam ettiği diziye Yiğitcan Ergin, Ela Yörüklü ve Gamze Topuz katıldı.

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